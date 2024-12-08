Минобороны: беспилотники ВСУ сбиты над Черным морем и Белгородской областью

В Белгородской области и над акваторией Чёрного моря были успешно ликвидированы беспилотные летательные аппараты, принадлежащие Вооружённым силам Украины. Об этом стало известно из заявления Министерства обороны Российской Федерации.

В Министерстве обороны сообщили, что в период с 14:30 до 14:55 были сбиты беспилотные летательные аппараты самолётного типа.

«Уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов: три БПЛА — над территорией Белгородской области и два — над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 декабря ВСУ в очередной раз пытались совершить попытки атаковать города России. Силы ПВО обезвредили 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над пятью регионами.