Минобороны Дании признало отсутствие угрозы военного нападения со стороны России

Датская разведка в своем докладе сообщила, что в текущее время нет никаких признаков угрозы нападения России на Данию. Об этом сообщило РИА Новости.

В Министерстве обороны Дании подготовлен доклад, который посвящен угрозам национальной безопасности. В нем говорится о том, что в настоящее время нет никаких признаков возможного вторжения России в эту страну. Параллельно этому говорится, что угроза нападения нарастает с каждым годом. В подтверждение такого вывода не приводится никаких доказательств.

«Дания сегодня сталкивается с самой серьезной и комплексной картиной рисков и угроз со времен Второй мировой войны», — указано в документе.

В число основных угроз включены диверсии, изменение климата, а также кибератаки на критически важную инфраструктуру. По словам министра обороны Педерсена, все эти факторы несут большую угрозу, чем военное нападение.

Ранее в Дании выдвинули свою версию повреждений подводных кабелей в Балтийском море. По мнению эксперта Бюгера, все это могло стать следствием действий подкупленного капитана. Он считает, что за счет банального подкупа можно заметно дешевле провести тайную операцию, так как судну из-за небольшой глубины Балтики нужно только опустить якорь в определенном месте.