В Дании выдвинули версию повреждения подводных кабелей на Балтике

Повреждения, которые получили подводные кабели в Балтийском море, могли быть нанесены в итоге действий подкупленного капитана судна. Такую версию выдвинул Кристиан Бюгер, профессор международных отношений и эксперт по безопасности на море из Университета Копенгагена. Его слова привела газета Politico.

По мнению эксперта, операция по повреждению кабеля, проходящего под водой, может обойтись очень дешево. Для этого всего лишь необходимо подкупить капитана судна, которое будет проходить акваторией Балтийского моря.

«Потенциально это может быть просто подкуп капитана, чтобы он спустил якорь», — указал Бюгер.

Он добавил, что глубины в Балтике небольшие, поэтому зацепить якорем за кабель, лежащий на дне, несложно. При этом повреждения сложно восстановить, так как устранение разрыва требует вмешательства специализированного судна. Число таких ремонтных кораблей ограничено, и их график жестко расписан.

Ранее британская пресса заявила, что Россия использует для шпионажа в море яхты своих олигархов. По ее мнению, частные суда в РФ используются для подводной разведки, которые наблюдают за британскими подводными лодками и направляют подводные беспилотники к коммуникационным кабелям.