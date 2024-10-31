Минобороны Японии раскрыло место падения запущенной из Северной Кореи ракеты

31 октября около 7:11 (1:11 по московскому времени) Северная Корея произвела пуск минимум одной баллистической ракеты в северо-восточном направлении. Об этом на своей странице в соцсети сообщило Министерство обороны Японии.

По данным специалистов ведомства, ракета должна упасть за пределами экономической зоны Японии. Отмечается, что Пхеньян использовал новый тип ракеты, японским экспертам еще предстоит выяснить, какой именно.

Также было отмечено, что ракета была выпущена по навесной траектории, то есть под вертикальным углом, что сокращает дальность полета.

Позже телеканал NHK со ссылкой на Минобороны Японии сообщил, что полет северокорейской ракеты оказался самым продолжительным за все время пусков: он продлился 1 час 26 минуту, высота полета составила более 7 тыс. км.

Ракета упала в 8:37 (2:37 по московскому времени) в районе острова Окусири на Хоккайдо, за пределами исключительной экономической зоны Японии. Ущерба в связи с пуском ракеты из КНДР не зафиксировано.

Ранее сообщалось о том, что Япония нарастила экспорт автомобилей в Россию.