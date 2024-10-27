Тамбовскую область атаковали 11 беспилотников

Мичуринский муниципальный округ в Тамбовской области одновременно пытались атаковать сразу 11 вражеских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Максим Егоров.

К счастью, в результате атаки никто не пострадал, отметил. Официального комментария от Минобороны РФ по поводу данной ситуации пока не поступало.

Прилет дронов был зафиксирован в 00:40.

Из-за атаки БПЛОА произошло единичное возгорание, оно было быстро ликвидировано сотрудниками ГУ МЧС по региону, отметил Егоров.

Также система ПВО за несколько часов сбила семь украинских беспилотников в Липецкой области. Средства обнаружения и подавления находятся в боевой готовности. Пострадавших нет, уточнил глава региона Игорь Артамонов.

Ранее сообщалось о том, что над Орловской областью ликвидировали еще пять украинских беспилотников.