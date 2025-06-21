Минобороны: над Россией за два часа сбили 23 вражеских БПЛА
Российская ПВО за последние два часа сбила более 20 дронов ВСУ
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В период между 22:00 и 23:55 по московскому времени 20 июня дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно отразили атаку 23 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, запущенных с территории Украины, как сообщили в официальном Telegram-канале Министерства обороны Российской Федерации.
В частности, в Белгородской области были сбиты 15 беспилотников, в Курской области — шесть, а в Воронежской области — два.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в Минобороны.
Информация о пострадавших и ущербе на земле отсутствует.
Ранее сообщалось, что в ночь на 19 июня над регионами РФ сбили 81 БПЛА. Больше всего беспилотников, 19 единиц, было перехвачено над Брянской областью. Еще 17 сбили над Курской областью. 13 БПЛА нейтрализовали в Смоленской области.