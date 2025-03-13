Подразделениями группировки войск «Север» от неприятеля был освобожден город Суджа. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, в результате наступления город Суджа был полностью освобожден от частей ВСУ. Успеха удалось добиться подразделениям, которые входят в группировку «Север». Вместе с Суджей были освобождены от противника населенные пункты Меловой и Подол. По имеющимся данным, украинская армия за последние сутки потеряла на курском направлении 340 своих военнослужащих.

Параллельно боям идет эвакуация из Суджи мирного населения. На текущий момент из города было вывезено 120 человек, которые находились под вражеской оккупацией. По утверждению губернатора Хинштейна, всем этим людям немедленно оказывают помощь по восстановлению утраченных документов. Им также дают доступ к медицинским услугам и психологической поддержке.

Ранее был раскрыт секрет провокационной надписи, которую украинские военные оставили перед бегством из Суджи. Судя по тексту, граффити сделано грузинскими наемниками. В свое время подобную фразу оставили неподалеку от столицы Грузии российские бойцы во время конфликта 2008 года.