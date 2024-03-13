Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух вертолетов ВСУ
Фото: [Министерство обороны РФ]
Минобороны опубликовало видео уничтожения вертолетов ВСУ в ДНР.
Воздушная разведка выявила, что на скрытой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и пополнения боеприпасов, «угнездились» три вертолета ВСУ.
По площадке немедленно был нанесен удар кассетными боеприпасами. Затем высокоточным оружием были сожжены две вертолета.
Всего с начала спецоперации уничтожено 577 самолетов и 269 вертолетов противника.
В сводке Минобороны также сообщалось о поражении ЗРК Patriot в Харьковской области в момент нахождения комплекса на огневой позиции.