Минобороны опубликовало кадры уничтожения двух вертолетов ВСУ

Воздушная разведка выявила, что на скрытой площадке подскока, оборудованной для дозаправки и пополнения боеприпасов, «угнездились» три вертолета ВСУ.

По площадке немедленно был нанесен удар кассетными боеприпасами. Затем высокоточным оружием были сожжены две вертолета.

Всего с начала спецоперации уничтожено 577 самолетов и 269 вертолетов противника.

В сводке Минобороны также сообщалось о поражении ЗРК Patriot в Харьковской области в момент нахождения комплекса на огневой позиции.