Военнослужащие 228-го полка группировки «Центр» сожгли еще один американский танк «Абрамс» на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Машина была поражена управляемым снарядом «Краснополь», затем ее добили сбросами с квадрокоптеров.

На выручку «Абрамсу» поспешила БМП «Брэдли», но ее ждала та же судьба.

Это уже как минимум шестой «Абрамс», превращенный в кучу металлолома на полях Украины.

Ранее Минобороны опубликовало кадры поражения пусковой установки ЗРК «Ирис-Т» немецкого производства.