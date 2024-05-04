Минобороны опубликовало кадры уничтожения еще одного танка «Абрамс» в зоне СВО
Фото: [Министерство обороны РФ]
Военнослужащие 228-го полка группировки «Центр» сожгли еще один американский танк «Абрамс» на Авдеевском направлении, сообщили в Минобороны РФ.
Машина была поражена управляемым снарядом «Краснополь», затем ее добили сбросами с квадрокоптеров.
На выручку «Абрамсу» поспешила БМП «Брэдли», но ее ждала та же судьба.
Это уже как минимум шестой «Абрамс», превращенный в кучу металлолома на полях Украины.
Ранее Минобороны опубликовало кадры поражения пусковой установки ЗРК «Ирис-Т» немецкого производства.