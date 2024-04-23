Минобороны опубликовало видео транспортировки в тыл трофейного танка Leopard

Военное ведомство сняло и обнародовало видео, на котором немецкий танк Leopard, захваченный у ВСУ, эвакуируют в тыл.

Первым этапом эвакуации стала разведка того места, где стояла боевая машина. Инженеры провели тщательный осмотр местности для обеспечения безопасности всех тех, кто будет заниматься данной машиной. Только после этого ремонтно-эвакуационное подразделение отбуксировало танк в ремонтную часть. Уже там он подвергнется некоторой обработке.

«Будут заменены гусеничные ленты и некоторые элементы электропроводки танка, после чего будет принято решение на его дальнейшую транспортировку», - заявили в министерстве обороны.

Ранее власти Германии указали точное количество переданных в распоряжение Киева танков Leopard. По данным бундесвера, ВСУ получили от ФРГ 73 боевых машины различных модификаций.