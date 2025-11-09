Минобороны отчиталось о 247 сбитых за сутки беспилотниках

На протяжении прошедших суток российская противовоздушная оборона сбила 247 вражеских беспилотников, а также ряд других воздушных целей. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

Сообщение появилось днем в воскресенье, 9 ноября. По словам военных, ПВО за предыдущие сутки поразила большое количество целей.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 247 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они.

Помимо этого в воздухе были уничтожены управляемая ракета большой дальности «Нептун» и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

До этого Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на 9 ноября дежурные средства ПВО сбили 44 беспилотника. При этом 43 из них уничтожили над Брянской областью.