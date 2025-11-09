Силы ПВО перехватили за ночь 44 украинских беспилотника

На протяжении ночи на воскресенье, 9 ноября, противовоздушная оборона России нейтрализовала своей территорией 44 беспилотника противника. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 8 ноября до 7.00 мск 9 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено 43 беспилотника. Над Ростовской областью также сбили один БПЛА.

Ранее Минобороны сообщило об 11 сбитых беспилотниках в ночь на 7 ноября. Больше всего БПЛА, пять единиц, было перехвачено над Крымским полуостровом.