Минобороны отчиталось о перехвате 70 украинских беспилотников над Ростовской областью

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь нейтрализовали в Ростовской области 70 беспилотников, запущенных украинской армией. Об этом сообщили в своем официальном канале представители Министерства обороны РФ.

Российская противовоздушная оборона на протяжении ночи на пятницу, 14 июня, сумела сбить 87 беспилотников, принадлежащих ВСУ. Семьдесят из них были перехвачены над Ростовской областью, и еще 17 – над пятью регионами РФ.

«Уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской, два БПЛА над территорией Волгоградской, шесть БПЛА над территорией Воронежской, шесть БПЛА над территорией Курской», - указали в военном ведомстве.

Еще один дрон был сбит над территорией Республики Крым. Часть беспилотников сумели вызвать повреждения различных объектов. Так в Ростовской области по итогам атаки оказалось нарушено электроснабжение, а в Воронежской области был поврежден неиспользуемый резервуар из-под топлива на нефтебазе.