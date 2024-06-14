ВСУ пытались атаковать нефтебазу под Воронежем

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о попытке ВСУ атаковать нефтяные резервуары под Воронежем. Об этом он сообщил в мессенджере 14 июня.

Как отметил глава региона, беспилотники намеревались ударить по нефтебазе со сверхмалой высоты.

По данным телеканала «360», дронам все-таки удалось повредить резервуары с топливом. На месте инцидента работают специалисты оперативных служб. Пожара удалось избежать. Также, как отметил источник, пострадавших и жертв в результате атаки нет.

В ночь на 14 июня в небе над Ростовом-на-Дону был слышен взрыв. Как сообщил канал SHOT, в небе сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Спустя некоторое время это подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он сообщил, что система ПВО предотвратила массированную атакую украинских БПЛА на регион.

О взрыве в Шебекино ночью сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, специалисты устанавливают причину взрыва. Пострадавших нет.