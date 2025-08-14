Минобороны отчиталось о сбитых за сутки 268 БПЛА и четырех авиабомбах
Фото: [istockphoto.com]
На протяжении последних суток, с 13 по 14 августа, противовоздушной обороной было нейтрализовано 268 украинских БПЛА и четыре управляемые авиабомбы. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны РФ.
По словам военных, в прошедшие сутки дежурные средства ПВО активно противодействовали ВСУ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указал микроблог.
Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на среду, 13 августа, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 46 дронов неприятеля. Больше всего, 15 беспилотников, было сбито над Брянской областью. Над Волгоградской областью сбили 11 БПЛА.