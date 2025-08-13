Российская ПВО сбила за ночь 46 украинских БПЛА

На протяжении ночи на среду, 13 августа, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 46 дронов неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, ВСУ пытались наносить удары по объектам на российской территории, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи с 22.35 12 августа до 06.05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали они в микроблоге.

Над Брянской областью было уничтожено 15 беспилотников. Над Волгоградской областью сбили 11 БПЛА. Семь дронов перехватили в Ростовской области. Над Белгородской и Воронежской обалстями, а также над акваторией Азовского моря и Республикой Крым нейтрализовали по два летательных аппарата.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны России успешно уничтожили 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве нескольких регионов Российской Федерации. Это произошло всего за 2,5 часа днем 10 августа.