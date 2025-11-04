Минобороны озвучило число сбитых за сутки беспилотников

На протяжении последних суток противовоздушной обороной было нейтрализовано 204 беспилотника ВСУ. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

По словам военных, в течение последнего дня ПВО вела активное противодействие ВСУ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 204 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указали они.

Помимо БПЛА были перехвачены три управляемые авиационные бомбы, а также один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

Ранее Минобороны сообщило о 64 сбитых беспилотниках в ночь на 3 ноября. Больше всего БПЛА, 29 единиц, было перехвачено над Ростовской областью.