Над пятью регионами РФ: ПВО сбила за прошедшую ночь 64 украинских беспилотника

На протяжении ночи на понедельник, 3 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 64 дрона неприятеля. Об этом сообщило в своем телеграм-канале Министерство обороны.

По словам военных, украинская армия попыталась массово наносить удары по объектам на территории России, но противовоздушная оборона была начеку и отражала удары неприятеля.

«В течение прошедшей ночи, в период с 23.00 мск 2 ноября до 7:00 3 ноября, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали они в микроблоге.

Над Ростовской областью было уничтожено 29 беспилотников. Столько же БПЛА сбили над территорией Саратовской области. Четыре дрона перехватили в Волгоградской области области. Еще по одному летательному аппарату удалось нейтрализовать в Белгородской области и Ставропольском крае.

Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении ночи на воскресенье, 2 ноября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 164 дрона неприятеля. При этом над акваторией Черного моря было уничтожено 39 беспилотников.