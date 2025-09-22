На протяжении последних суток с 21 по 22 сентября противовоздушная оборона России сумела нейтрализовать над своей территорией 339 беспилотников ВСУ. Такие цифры привело в своем официальном телеграм-канале Министерство обороны.

По утверждению военных, на протяжении суток было сбито 339 беспилотных летательных аппаратов противника.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США», — добавили они в микроблоге.

Ранее Минобороны сообщило, что на протяжении первой половины дня понедельника, 22 сентября, над Белгородской областью уничтожили 28 беспилотников неприятеля. Их сбили на протяжении всего лишь четырех часов.