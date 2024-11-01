Минобороны подтвердило нанесение удара по центру при Генштабе ВСУ в Киеве

Российское ведомство подтвердило, что нанесло воздушный удар по украинскому Генеральному штабу, в котором находился центр управления беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщили РИА Новости.

Журналисты привели слова пресс-службы Минобороны. На протяжении последней недели по вражеской инфраструктуре было нанесено 44 воздушных удара, среди них был и тот, который поразил Генеральный штаб ВСУ в Киеве.

«26 октября по 1 ноября нанесено 44 групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины», — указали военные.

Помимо Генштаба, удары производились по аэродромам и железным дорогам, которые использовались для переброски западной военной помощи.

Ранее Рамзан Кадыров озвучил потери ВСУ при попадании беспилотника в украинский Генштаб. По данным радиоперехвата, по итогам воздушного удара погибло девять военных, и еще 17 получили ранения.