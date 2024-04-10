Расчет ПТРК «Фагот» группировки войск «Днепр» уничтожил четыре микроавтобуса с пехотой ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.

Разведчики выявление передвижение украинских войск на территории, контролируемой ВСУ. Националисты готовились произвести ротацию. Было принято решение нанести удар по боевикам из противотанкового ракетного комплекса «Фагот».

Все ракеты попали точно в цель. На кадрах видно все четыре сгоревших дотла автомобиля. Личный состав подразделения был уничтожен.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по месту дислокации 300 боевиков ВСУ, которые базировались на черноморском побережье в санатории «Очаков».