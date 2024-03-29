Минобороны показало видео воздушной дуэли российского коптера с украинской «Бабой-Ягой»

Командир взвода с позывным «Браток» рассказал, что украинский дрон очень досаждал российским позициям. Его долго выслеживали, анализировали маршруты передвижения. Наконец настал момент, когда к визиту «Бабы-Яги» все было готово. Российский коптер оказался над украинским и сбросил боеприпас.

Беспилотник ВСУ был уничтожен с первой попытки. Воздушная дуэль дронов произошла на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что российские специалисты сумели отремонтировать и усовершенствовать трофейный дрон «Баба-Яга»