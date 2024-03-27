«Теперь воюет за наших»: российские спецы отремонтировали и модернизировали трофейный дрон «Баба-Яга»

Специалисты центра подготовки операторов БПЛА мотострелковой бригады Южной группировки войск восстановили и модернизировали трофейный украинский дрон типа «Баба-Яга», рассказали в Минобороны РФ.

Аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и захвачен в качестве трофея.

Изучив принцип его работы, российские специалисты нашли возможность улучшить его, переделав «под себя» всю систему управления.

Кроме того, удалось расшифровать данные с карты памяти украинского беспилотника, которые содержат важную информацию.

БПЛА «Баба-Яга» достигает нескольких метров в длину и способен переносить снаряды весом до 50 кг. Ранее один такой аппарат сбил участник СВО из подмосковного Подольска, за что был поощрен внеочередным отпуском.