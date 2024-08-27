Минобороны Польши призналось, что находится в состоянии гибридной войны

Польше приходится вести войну, хоть и гибридную. Такое признание сделал Цезарий Томчик, заместитель министра обороны этого государства. Его слова привело агентство PAP.

Военный сообщил, что Польша была втянута в такую войну. Так он отозвался на ситуацию, которая сложилась на границе с Белоруссией.

«То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше, - это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны», — указал он.

Томчик добавил, что метеозонды с надписями на кириллице, которые временами попадают на польскую территорию, неизменно вызывают большой общественный резонанс в стране, о них немедленно пишут все СМИ. Именно поэтому такие зонды и запускают, чтобы посеять в поляках неверие в собственное правительство, которое якобы не может обеспечить безопасность своих граждан.

Ранее польское правительство подтвердило, что во вторжении ВСУ в Курскую область принимали участие танки производства Польши. Такое признание сделал президент страны Анджей Дуда.