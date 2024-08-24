Президент Польши признал, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область использовались польские танки. Об этом он заявил во время своего выступления, трансляция которого велась в эфире местного телеканала. Его словами также поделилось РИА Новости.

Анджей Дуда подтвердил, что танки, который ВСУ получили больше года назад, используются в атаках на граничащий с Украиной российский регион. Они сражаются «на полях битвы <...> в районе Курска», как отметил польский лидер сразу после встречи со своим коллегой Владимиром Зеленским.

Ранее Пушков призвал Анджея Дуду не делать такие резкие заявления о войне России с НАТО. Подобные высказывания, по мнению руководителя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, свидетельствуют об излишней самонадеянности польского президента.