Число пострадавших граждан при обстреле Донецка увеличилось

Украинцы нанесли удар по Петровскому району Донецка, и число пострадавших увеличилось. Об этом вечером в понедельник, 3 июня, сообщается в официальном канале СЦКК ДНР в социальных сетях.

Ранее речь шла только о двух гражданах, которые получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника в Петровском районе города Донецка. Теперь же появилась информация и о третьем пострадавшем – это оказался молодой парень 20 лет.

Напомним, что в этот район также был сброшен очередной взрывоопасный предмет с дрона, а около 20:30 вечера понедельника по Куйбышевскому району Донецка было выпущено три снаряда 155 мм, «натовского» калибра. Другие подробности инцидентов и последствий обстрелов уточняются.