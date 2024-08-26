Минобороны: ПВО сбила четыре украинские ракеты «Точка-У» над Курской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Курской областью сразу четыре тактические ракеты «Точка-У», выпущенные Украиной, проинформировали в пресс-службе Минобороны России.

Как пояснили в ведомстве, вражеские ракеты были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к российской приграничной территории. В ходе ликвидации снарядов противника обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

«Двадцать шестого августа около 21.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет тактического ракетного комплекса „Точка-У“. Дежурными средствами ПВО четыре ракеты ТРК „Точка-У“ были уничтожены над Курской областью», — говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО.

Ранее сообщалось, что в Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС после налета украинских дронов.