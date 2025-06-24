Минобороны: ПВО за три часа сбила над Россией 22 украинских дрона

В течение примерно трёх часов, с 18:00 до 21:00, 24 июня, российские системы ПВО успешно ликвидировали 22 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооружённым силам Украины, над различными регионами Российской Федерации. Об этом стало известно из заявления Министерства обороны России, опубликованного 24 июня.

Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов было уничтожено в небе над Воронежской областью — 13 единиц. В Белгородской области было сбито четыре дрона, а в Саратовской области — три.

В небе над Самарской областью и Татарстаном были уничтожены еще два вражеских беспилотных летательных аппарата.

«В период с 16:10 мск до 19:50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

О повреждениях на земле и пострадавших в ходе вражеских атак не сообщается.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в первой половине дня 24 июня уничтожили 34 украинских БПЛА.