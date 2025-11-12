Минобороны: ПВО за три часа сбила шесть украинских БПЛА над тремя регионами РФ

С 20:00 до 23:00 по московскому времени российские системы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

ПВО сбило четыре беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым, а также по одному БПЛА над Курской и Орловской областями, уточнили в оборонном ведомстве.

«Двенадцатого ноября текущего года в период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал, что в результате атаки БПЛА в Саратове пострадала женщина.