Минобороны: ПВО за вечер уничтожила 23 беспилотника ВСУ

В течение трех часов понедельника, 27 октября, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили 23 украинских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Оборонное ведомство в своём официальном Telegram-канале сообщило о нейтрализации беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в воздушном пространстве четырёх областей. В Брянской области было ликвидировано 14 БПЛА, в Тульской области - четыре.

Также уточняется, что в Московском регионе зафиксировано три случая использования вражеских дронов, а в Орловской области — два.

Столичный мэр Сергей Собянин ранее информировал, что в ночь на понедельник, 27 октября, российские системы противовоздушной обороны нейтрализовали 35 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, которые направлялись к Москве.