Стала известна судьба мирных жителей, которые остаются в Авдеевке

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал о судьбе мирных граждан, которые оставались и остаются в Авдеевке. Об этом пишет РИА Новости , ссылаясь на данные прямого эфира на Первом канале во вторник, 20 февраля.

По словам Пушилина, в Авдеевке еще много работы в плане разминирования, в частности и по оказанию необходимой помощи гражданам, которые находятся в городе. Большую часть мирных людей удалось вывести уже из города и направить в ПВР, где им оказывают всю необходимую помощь.

Часть мирных граждан по-прежнему остается в Авдеевке, где военные продолжат работать по разминированию. Напомним, что Авдеевка была освобождена 17 февраля, военные ВС России продвинулись вглубь на 8,6 километров. По предварительным подсчетам, украинские военные потеряли больше полутора тысяч военнослужащих во время боев за Авдеевку.