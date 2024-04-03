Министерство обороны России сообщило об увеличении числа россиян, желающих служить по контракту в армии. С начала текущего года количество людей, подписавших контракт, превысило 100 тысяч человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова представителей военного ведомства.

Военные фиксируют устойчивый спрос на службу в армии по контракту. Количество желающих служить в армии в этом году возросло.

«С начала текущего года на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации поступили уже более 100 тыс. человек», - заявили в министерстве обороны.

Увеличение этого проса отмечено как Москве, так и в других городах России.

Ранее министерство обороны сообщило об уничтожении еще одного украинского танка в зоне специальной операции. Успеха удалось добиться расчетам противотанковых ракетных комплексов «Фагот». Они добились двух попаданий во вражескую машину и сожгли ее.