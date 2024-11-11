Минобороны РФ: БПЛА «Рубикон» впервые уничтожил цель ВСУ в Курской области

Российским разработчикам БПЛА удалось добиться успеха. Их новая система «Рубикон» впервые поразила цель в боевых условиях. Об этом сообщили представители Министерства обороны России, их слова привел ТАСС.

Разработка дрона «Рубикон» велась Испытательным центром перспективных беспилотных технологий. Расчеты этого центра сумели добиться успеха под Курском. Они поразили САУ противника.

«Была обнаружена и уничтожена замаскированная артиллерийская установка ВСУ на курском направлении», — указали военные.

Ранее глава Минобороны РФ Белоусов очень высоко оценил те результаты, которые были достигнуты группировкой войск «Днепр». Он провел выездное совещание в полосе базирования частей, которые входят в эту группировку и выслушал доклады командиров подразделений. Белоусов также вручил государственные награды отличившимся военнослужащим.