Белоусов высоко оценил результаты боевой работы группировки «Днепр»

Российский министр обороны Андрей Белоусов провел выездное совещание в пункте управления и проинспектировал группировку войск «Днепр». Об этом сообщают в Министерстве обороны России.

Во время рабочего совещания Белоусов заслушал доклады командиров по текущей обстановке. Узнал глава ведомства о том, как и чем обеспечены войска в зоне проведения спецоперации, и то, как себя ведет противник и каков характер его действий.

Также Андрей Белоусов высоко оценил результаты работы группировки войск «Днепр». Те военнослужащие, которые проявили особое мужество и отвагу, получили ордена Мужества, медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия из рук министра обороны.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар по цехам производства ракет «Сапсан» с использованием дальнобойного оружия.