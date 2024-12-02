На протяжении текущего года в резервных полках, которые готовят контрактников к участию в спецоперации, прошло обучение более 300 тыс. человек. Такую цифру обнародовало Министерство обороны, ее привел в своем материале журнал «Красная звезда».

В частях, которые готовят людей для действий на фронте, было создано семь рот инструкторов и восемь учебных рот специалистов. Все они успешно готовят к СВО всех тех, кто только что заключил контракт. При каждой группировке войск, которая участвует в боевых действиях, есть собственный резервный полк.

Особый акцент при обучении сделан на индивидуальную подготовку. Большое внимание уделено формированию штурмовых подразделений. Их готовят, используя макеты опорных пунктов ВСУ, а также применяют участки местности, имитирующие неприятельские позиции. Хорошо выстроена учеба операторов беспилотников, а также тех, кто управляет безэкипажными катерами. Существующая система позволяет готовить нужное количество специалистов в сжатые сроки.

Ранее журналисты подсчитали, что за осень текущего года ВС РФ освободили 88 населенных пунктов. Наступательные действия велись практически по всей линии боевого соприкосновения с противником: в ДНР и ЛНР, в Запорожской, Херсонской и Курской областях.