Агентство ТАСС проанализировало сводки Минобороны РФ и пришло к выводу, что за осень 2024 года Армия России освободила 88 населенных пунктов. Наступательная операция проходила по всей линии боевого столкновения: в ДНР и ЛНР, в Запорожской, Херсонской и Курской областях.

В частности, группировка «Центр» освободила 37 населенных пунктов, расположенных на территории ДНР. В свою очередь подразделения группировки войск «Восток» провели успешные наступательные действия, итогом которых стало освобождение 13 населенных пунктов республики.

Южная группировка войск также показала высокие результаты. Военнослужащие освободили 16 населенных пунктов. Боевые задачи они выполняли в ДНР. Кроме того, на территории республики находится группировка «Запад». Бойцы взяли под контроль Новосадовое. Также военнослужащие провели атаки в ЛНР, в результате которых освободила два населенных пунктов.

В Курской области за три месяца осени удалось освободить 14 населенных пунктов. Наступательные действия на данном участке проводили бойцы группировки «Север». Группировка «Запад» освободила пять населенных пунктов, расположенных в Харьковской области.

Западные СМИ в последнее время признают, что Армия России уверенно продвигается вперед. Сводки Минобороны РФ доказывают это, регулярно публикуя данные о ходе боевых действий в зоне СВО. В Кремле не раз отмечали, что цели спецоперации будут достигнуты, не исключая возможность мирных переговоров с Украиной.

Ранее сообщалось, что ВС России освободили два населенных пункта в ДНР.