Минобороны РФ готово помочь Армении в ликвидации последствий наводнения

Российская сторона готова оказать Армении помощь в связи со случившимся накануне в республике наводнении из-за дождей. Ведомство готово помочь армянской стороне в ликвидации последствий. Соответствующее заявление сделали представители МО в опубликованном сообщении .

Уточняется, что речь идет о готовности министерства помочь Армении в ликвидации последствий наводнения и селей, возникших после сильных ливней с грозами. Сообщается также, что командованию 102-й военной базы РФ были отданы указания выделить людей из состава вместе с нужной техникой.

При наличии соответствующего запроса с армянской стороны, российские силы будут незамедлительно отправлены в районы бедствия, подчеркнули представители ведомства.

Ранее пресс-секретарь Песков рассказал о результатах поздней работы Путина.