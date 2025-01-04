Минобороны РФ обещало ответить ВСУ на атаку Белгородщины западным вооружением

ВСУ атаковали Белгородскую область ракетами американского производства ATACMS накануне, 3 января. В Минобороны России подчеркнули, что за применение западного оружия последует ответ.

Ракеты ATACMS ВСУ направляли на объекты в Белгородской области. Силами ПВО их сбили. Как уточнили в оборонном ведомстве, успешную работу показали комплексы С-400 и ЗРПК «Панцирь-СМ».

«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры», — подчеркнули в Минобороны.

Минобороны также отметили, что всего с 3 на 4 января российскими силами ПВО были сбиты восемь ракет ATACMS. Напомним, что также дроны ВСУ сбили над Ленинградской областью.

Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ ударил по Воронежу. Снаряд сбили, но обломок угодил в жилую многоэтажку.