За минувшие сутки российские войска освободили населенные пункты Новопокровское в ДНР и Степовая Новоселовка в Харьковской области, говорится в сообщении Минобороны РФ.

За сутки противник потерял более 2000 военнослужащих.

Российские авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили самолеты на открытой стоянке и инфраструктуру военного аэродрома, ремонтно-восстановительный комплекс вооружения и техники ВСУ, места хранения и подготовки к применению безэкипажных катеров, а также скопления живой силы противника в 124 районах.

Российские войска улучшили свое положение по переднему краю практически на всех участках фронта.

Ранее сообщалось, как российский комплекс «Искандер» разгромил эшелон с западной техникой в Запорожской области.