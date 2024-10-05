Минобороны РФ: оставшихся жителей Угледара невозможно эвакуировать

В Министерстве обороны России заявили о том, что в настоящее время невозможно эвакуировать оставшихся жителей Угледара. Как сообщило РИА Новости, в городе остаются около сотни гражданских.

«На данный момент в Угледаре находится более ста мирных жителей, эвакуация которых затруднена. Для тех, кто укрывается в подвалах, российские военнослужащие доставляют продовольствие и воду», — отметили в заявлении министерства.

Как сообщил штурмовик с позывным «Макс», большинство населения находится под землей.

«Шестнадцать человек скрывались в школе. У некоторых не было средств для эвакуации, поскольку им предлагали вывезти вещи за бешеную цену», — добавил он.

3 октября российская армия освободила Угледар в Донецкой Народной Республике. В Минобороны проинформировали, что, когда окружение вокруг города усилилось, оставшиеся украинские солдаты начали в панике покидать свои позиции.

В штурме Угледара также сыграли важную роль действия танков.

Ранее сообщалось, что появились сообщения о переходе Угледара под контроль России.