Минобороны РФ: ПВО за ночь перехватила над Крымом и Краснодарским краем 113 беспилотников

На протяжении прошедшей ночи на 21 июня над двумя российскими регионами было сбито 113 украинских дронов. Большинство было нейтрализовано при попытке удара по полуострову Крым. Такие данные привело Министерство обороны РФ, слова его представителей привел ТАСС .

По утверждению военных, противовоздушная оборона на протяжении ночи противодействовала террористическим атакам ВСУ.

«Перехвачены и уничтожены 70 БПЛА над территорией Республики Крым и над акваторией Черного моря, 43 БПЛА - над территорией Краснодарского края», - указали в ведомстве.

В то же время авиация была занята ликвидацией безэкипажных катеров украинской армии, которые приняли участие в массированной атаке. Летчики поразили шесть целей.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае погиб один человек при отражении удара ВСУ. Обломки беспилотного летательного аппарата рухнули на котельную, и в ней был убит один из сотрудников.