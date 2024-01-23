Началось: Армия России вошла в Авдеевку

Российские военные взяли под контроль сразу несколько важных украинских опорников на окраине Авдеевки в ДНР. И фактически вытесняют противника из города.

Как сообщается в соцсетях российскими военкорами, в понедельник вечером, 22 января, российские бойцы заняли комплекс здания ресторанной усадьбы «Царская охота», летний коттедж «Скотоватая», а также оборонительную систему «Мусорка», что находится к северо-западу от комплекса «Промка».

Отмечается, что российские штурмовые группы заняли в Авдеевке улицы Чернышевского и Спортивную, выйдя одновременно с нескольких сторон к зданию общественной организации «Авдеевский союз молодежи».

«На появившейся в укрнете видеозаписи показано, как украинские войска обстреливают позиции российской армии внутри Авдеевки на улице Соборной и рядом с «Лесными гаражами», что подтверждает официальное вступление российских войск в городскую зону», - приводится в публикации.

В настоящее время отступившие украинские боевики спешно и под артиллерийским огнем ВС РФ обустраивают новые опорники прямо у железной дороги в в районе улицы Спортивная. Наступление русской армии продолжается всю ночь.

Ранее стало известно, что ВСУ, после непрекращающихся российских ракетных ударов, готовятся к сдаче Харькова. В Киев из города потянулись косяки элитных авто