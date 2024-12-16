Минобороны РФ сообщило о развертывании вдоль линии фронта дополнительных ремонтных подразделений

ВС РФ подтянули к линии фронта и развернули вдоль нее дополнительные подразделения для ремонта техники. Об этом сообщил заместитель главы Министерства обороны России Андрей Булыга. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению замминистра, развертывание происходило на протяжении 2024 года.

«В текущем году развернуты дополнительные ремонтные подразделения у нас вблизи линии фронта. Помимо ремонта, они занимаются оборудованием техники и средствами защиты», — указал он.

Булыга добавил, что во время заседания коллегии Минобороны глава этого ведомства Белоусов отдал приказ по поводу ремонта и восстановления техники. Помимо этого поставлены задачи об охране и защите объектов, которые занимаются хранением материальных средств, то есть различных баз, арсеналов и складов. Уже в ближайшее время предстоит завершить войсковые испытания различных предметов полевой формы, после чего начнется их полноценная поставка в войска.

Ранее сообщалось, что во время своего выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны Белоусов рассказал о времени полета американских ракет из Германии до Москвы. По его утверждению, те вооружения, которые Вашингтон планирует разместить на немецкой территории, будут лететь до российской столицы всего восемь минут после запуска.