Российские артиллеристы с ювелирной точностью уничтожают технику и живую силу ВСУ высокоточными боеприпасами «Краснополь», рассказали в Минобороны РФ.

На Донецком направлении расчет гаубицы «Мста-Б» во взаимодействии с операторами разведывательных БПЛА последовательно уничтожили танк, минометный расчет и орудие Д-20 ВСУ, используя 152-миллиметровые корректируемые снаряды «Краснополь».

Командир батареи с позывным Ладога рассказал, что ВСУ маскируют свою технику и встретить ее на открытой местности можно не так уж часто. Однако разведывательные дроны «Орлан» находят ее и в лесопосадках.

Всего с начала недели российские военные уничтожили на Донецком направлении около 2 тысяч солдат ВСУ, 9 танков, 12 ББМ, 18 артиллерийских орудий и две боевые машины ЗРК «Стрела-10».

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ отодвигают в тыл орудия крупного калибра из-за страха потерять их.