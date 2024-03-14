Украинские военные за минувшие сутки потеряли до 1030 человек, следует из ежедневной сводки Минобороны РФ.

Наибольшие потери ВСУ понесли на Авдеевском направлении — до 410 человек. Здесь украинское командование, пытаясь сдержать наступление российских войск, бросает солдат в самоубийственные штурмы. За сутки российские военные отразили восемь такие контратак в районе населенных пунктов Новгородское, Новобахмутовка, Бердычи, Семеновка и Орловка в ДНР.

На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 240 человек и три танка.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что украинские войска почти перестали использовать тяжелую артиллерию в районе Авдеевки. У ВСУ не хватает боеприпасов, а российские войска уничтожили большое количество вооружений. Поэтому оставшуюся артиллерию украинцы передвинули подальше в тыл.