Как сообщило Министерство обороны России, за четыре месяца интенсивных боевых действий в Курской области украинские военные понесли потери, превышающие 38 485 человек, а также утратили 232 танка и 123 бронетранспортера.

Атака на Курскую область со стороны ВСУ стартовала 6 августа. За время конфликта на курском направлении противник потерял более 38 485 своих военнослужащих, 232 танка, 169 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1230 боевых бронированных машин. А также 1092 легковых автомобиля, 308 артиллерийских систем и 40 установок для реактивных систем залпового огня, среди которых 11 HIMARS и 6 MLRS американского производства, а также 13 комплексов для противовоздушной обороны.

Согласно последним сведениям Минобороны РФ, за прошедший день потери украинской армии составили более 250 человек. В числе уничтоженной техники оказались одна боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины и пять легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Курской области был назначен председатель комитета ГД РФ Александр Хинштейн.