Минобороны России сообщило об отражении атаки беспилотника в Подмосковье и Москве

Рано утром в пятницу киевский режим пытался совершить очередную террористическую атаку с применением БПЛА по объектам в Подмосковье и Москве, сообщило министерство обороны России.

В ведомстве подчеркнули, что попытка атаки была отражена. Украинский беспилотник после воздействия средств поражения ПВО изменил траекторию полета и рухнул на нежилое здание в столице, уточнили в российском военном ведомстве.

По данным мэра Москвы Сергея Собянина, обломки БПЛА упали в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

В Минобороны указали, что возгораний не последовало. Жертвы отсутствуют.

Ранее сообщалось, что народный фронт «Радар.НФ» разработал специальное приложение, через которое граждане России могут передавать данные о БПЛА и прикреплять фотографии подозрительных предметов. Вся информация будет передана в федеральные службы, сотрудники которых проверят поступившие сведения и примут оперативные меры. Приложение доступно для скачивания в Google Play.