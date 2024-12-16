Пушилин: ВС России освободили село Шевченко в ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что российские войска освободили населенный пункт Шевченко, расположенный вблизи Красноармейска. По его утверждению, обстановка в этом районе значительно улучшилась.

В воскресном отчете Министерства обороны России сообщалось, что вооруженные силы РФ нанесли ущерб украинским военнослужащим в окрестностях Дзержинска (Торецка), а также в Андреевке и Шевченко.

Ранее Пушилин сообщал, что ВСУ попытались нанести по Донецку удар дальнобойными ракетами, но атаку удалось отразить.