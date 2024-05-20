Минобороны сообщило о полном освобождении Белогоровки в ЛНР

Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Белогоровка в ЛНР и заняли более выгодные позиции, сообщили в Минобороны РФ.

Также нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Спорное, Раздоловка, Клещеевка и Константиновка ДНР.

Всего за минувшие сутки ВСУ потеряли более 1100 человек на всех направлениях. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы противник лишился большого количества артиллерии и разнообразной техники.

Ранее сообщалось, что в Верховной раде обвинили в обрушении фронта главкома ВСУ Александра Сырского и его окружение.