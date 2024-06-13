Минобороны: российская ПВО сбила четыре беспилотника над Ярославской и Владимирской областями

На протяжении прошедшей ночи дежурные средства противовоздушной обороны сумели перехватить четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ над Владимирской и Ярославской областями. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Слова его представителей привел ТАСС. Украинская армия пыталась нанести террористический удар по объектам в глубине России, но дежурные средства ПВО были начеку и отразили все атаки.

«Три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области», - заявили представители военного ведомства.

Глава Ярославской области Михаил Евраев подтвердил уничтожение в регионе трех дронов. По его утверждению, инциденты с их перехватом не привели к жертвам либо пострадавшим.

Ранее сообщалось о дроне, который атаковал в Белгородской области нефтеперерабатывающий завод. Беспилотник-камикадзе вызвал пожар на предприятии. Из-за атаки вспыхнул резервуар с горючим.